Риккардо: надеюсь, завтра будет своевременный сейфти-кар. Верните Пике!

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Сингапура на фоне слухов о своей возможной замене на Лиама Лоусона. Австралиец пошутил, что хотел бы вернуть в Формулу-1 Нельсиньо Пике — пилота, который на Гран-при Сингапура 2008 года специально попал в аварию, чтобы за счёт выезда сейфти-кара помочь выиграть Фернандо Алонсо.

«Мы особо ничего не меняли в машине. Мы были довольны вчера, сегодня с утра на «медиуме» всё было так же, а вот после перехода на «софт» я оказался нигде. Мы немного уточнили настройки к квалификации, я подумал, что всё будет в порядке, но мне не было комфортно на «софте». Не было никаких больших ошибок, но когда я пересёк линию, то знал, что круг не был быстрым.

Конечно, горько, когда ты вылетаешь в первом сегменте. Когда вокруг вся эта ерунда… Я правда думал, что сегодня буду в порядке. Поэтому я сильнее озадачен, как всё так вышло.

Я стараюсь сохранять оптимизм, но сегодня был пессимистичный день. Так что я погружусь в свою ледяную ванну и вы найдёте меня в ней завтра. Надеюсь, завтра будет своевременный сейфти-кар. Верните Пике, пусть это случится!» — приводит слова Риккардо Motorsport.