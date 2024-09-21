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Хорнер признал, что «Ред Булл» интересуется Джорджем Расселлом

Хорнер признал, что «Ред Булл» интересуется Джорджем Расселлом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что австрийская команда заинтересована в подписании контракта с Джорджем Расселлом на 2026 год.

«Мы не боимся брать людей со стороны. У Джорджа Расселла заканчивается контракт в конце следующего года. Было бы глупо не принимать это во внимание», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Отметим, что ранее руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф неоднократно заявлял об интересе к гонщику «Ред Булл», трёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену.

В следующем сезоне за «Мерседес» будут выступать Джордж Расселл и 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли.

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