Хорнер признал, что «Ред Булл» интересуется Джорджем Расселлом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что австрийская команда заинтересована в подписании контракта с Джорджем Расселлом на 2026 год.

«Мы не боимся брать людей со стороны. У Джорджа Расселла заканчивается контракт в конце следующего года. Было бы глупо не принимать это во внимание», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Отметим, что ранее руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф неоднократно заявлял об интересе к гонщику «Ред Булл», трёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену.

В следующем сезоне за «Мерседес» будут выступать Джордж Расселл и 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли.