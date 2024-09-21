Ферстаппен устроил «акцию протеста» после штрафа от ФИА за мат на пресс-конференции

Гонщик «Ред Булл», трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен устроил акцию протеста после штрафа от Международной автомобильной федерации за мат на официальной пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

Как сообщил журналист De Telegraaf Эрик ван Харен на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), Ферстаппен сказал вчера журналистам, чтобы не спрашивали его ни о чём на пресс-конференции, а лучше поговорить на улице.

На сегодняшней пресс-конференции Макс отвечал очень коротко и уклончиво.

— Что вы изменили в машине за одну ночь?

— Очень много.

— Можете рассказать подробнее?

— Нет, меня могут оштрафовать.

— Насколько гонка в Баку повлияла на внесённые изменения?

— Я бы предпочёл, чтобы вы задавали эти вопросы за пределами комнаты.

— Будете ли вы разговаривать за пределами комнаты?

— [не отвечает устно, но кивает и поднимает большой палец вверх].

— Как долго вы не будете давать ответы на пресс-конференции ФИА?

— Я отвечаю, просто у меня проблема с голосом.