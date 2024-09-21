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Хэмилтон призвал Ферстаппена не отрабатывать штраф ФИА

Хэмилтон призвал Ферстаппена не отрабатывать штраф ФИА
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил поддержку гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену после того, как ФИА наказала его за нецензурную брань во время пресс-конференции.

«Честно говоря, я считаю, что это немного нелепо. Это вершина автоспорта. Ошибки случаются. Я бы точно не стал этого [исполнять наказание] делать, и надеюсь, что Макс не сделает», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) обязала трёхкратного чемпиона Формулы-1 провести «определённую работу в интересах общественности».

Сегодня после квалификации Гран-при Сингапура Макс Ферстаппен устроил акцию протеста против решения ФИА.

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