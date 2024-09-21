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Стало известно, какой штраф получил Сайнс за самовольное пересечение трассы

Стало известно, какой штраф получил Сайнс за самовольное пересечение трассы
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Международная автомобильная федерация оштрафовала на € 25 000 пилота «Феррари» Карлоса Сайнса за самовольное пересечение трассы после его аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Сингапура.

В решении стюардов отмечается, что Сайнсу придётся выплатить только половину от обозначенной суммы, а вторую — только в случае повторного нарушения.

К тому же Карлос получил предупреждение и за другой инцидент, когда он неправильно возвращался на трассу после срезки.

Гонщик «Феррари» врезался в ограждение в последнем повороте трассы «Марина Бей», когда до конца сессии оставалось чуть больше восьми минут. Когда сессия была остановлена красным флагом, он пошёл через трассу, чтобы добраться до въезда на пит-лейн. На тот момент стюарды ещё не завершили все работы по эвакуации машины.

Похожий инцидент произошёл на Гран-при Катара в прошлом году, когда Льюис Хэмилтон был оштрафован на € 50 000 и получил предупреждение.

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