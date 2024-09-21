Леклер рассказал о необычной проблеме, которая испортила ему быстрый круг

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал девятый результат.

«У нас была проблема, с которой мы не сталкивались за весь уикенд. Термочехлы передних шин не работали как надо перед тем, как мы выехали из боксов. Передние шины были очень холодными, поэтому мне пришлось гнать как сумасшедшему на прогревочном круге, чтобы попытаться восстановить нужную температуру. Никогда раньше такого не случалось, вот и всё.

Я спрашивал команду на прогревочном круге, но никаких объяснений не последовало, так что, думаю, они всё ещё исследуют это.

Круг во втором сегменте был довольно хорошим, а в третьем у нас просто не получилось провести нормальную попытку», — приводит слова Леклера RaceFans.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.