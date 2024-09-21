Перес объяснил причину своей неудачной квалификации на Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил свой вылет из борьбы в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал 13-й результат.

«Не понимаю, первый сегмент прошёл очень хорошо и гладко, хотя я и допустил ошибку перед первым поворотом, потеряв около двух-трёх десятых. Но во втором сегменте я был просто медленнее, чувствовал, что больше скольжу, не мог прогреть шины. Это был просто очень, очень сложный, очень сложный день.

Ещё во втором сегменте у меня были проблемы с тормозами и шинами. Думаю, тормоза перегревались, и мне не хватало их эффективности. А шины вообще были никуда не годны. На тех двух кругах, что я проехал, у меня вообще не было сцепления с трассой.

После вчерашнего дня мы довольно сильно изменили настройки машины, и, думаю, пошли не по тому пути.

Думаю, нас ждёт очень трудная гонка. Надеюсь, благодаря стратегии мы сможем сотворить чудо и поднимемся повыше», — приводит слова Переса Motorsport Week.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.