Кирилл Куцков выиграл гонку финального этапа центрально-европейской Ф-4

Россиянин Кирилл Куцков выиграл первую гонку финального этапа сезона Формулы-4 центрально-европейской зоны (CEZ), который проходит в эти дни на австрийской трассе «Зальцбургринг».

Куцков стартовал с поула и лидировал на протяжении большей части дистанции, однако россиянина постоянно прессинговали следовавшие позади Оскар Вурц и Макс Кархан. На 15-м круге Вурцу удалось опередить Кирилла, однако через несколько поворотов он контратаковал и вернул себе первую строчку.

Для Куцкова это уже вторая подряд и четвёртая в сезоне Ф-4 CEZ победа — на предыдущем этапе он стал сильнейшим в третьей гонке. Напомним, в прошлом году Кирилл стал первым в истории российским чемпионом мира по картингу, а весной стал бронзовым призёром Формулы-4 Саудовской Аравии.

Ф-4 CEZ. «Зальцбургринг», первая гонка:

1. Кирилл Куцков (Maffi Racing) — 18 кругов.

2. Оскар Вурц (Jenzer Motorsport) +0,2 сек.

3. Макс Кархан (Jenzer Motorsport) +0,6.

4. Симон Шранц (Renauer Motorsport) +10,8.

5. Натанаэль Берреби (Maffi Racing) +27,9.

6. Михалина Сабай (AS Motorsport) +28,0.

7. Франтишек Немец (F4 CEZ Academy Club in AČR) +37,9.

До конца сезона Ф-4 CEZ остаются две гонки — они пройдут в воскресенье, 22 сентября. В общем зачёте лидирует Вурц, который опережает Куцкова на 42 очка. Остальные пилоты потеряли шансы на чемпионство.