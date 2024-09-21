«Иногда приходится принимать сложные решения». Хорнер — о перспективах Риккардо

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул на «сложные решения» на фоне слухов о скором окончании гоночной карьеры Даниэля Риккардо.

«Такие вещи [состав пилотов] постоянно пересматриваются, и очевидно, что картина не ограничивается одним Дэном. Мы рассматриваем все варианты. Сейчас будет пауза в сезоне, почти месяц перерыва. Вполне естественно, что мы подведём итоги и рассмотрим все эти варианты на оставшуюся часть сезона.

Я не собираюсь вдаваться в подробности контрактов гонщиков, так как они конфиденциальны. Но, Лиам [Лоусон], работа, которую он проделал в прошлом году в составе младшей команды, была очень впечатляющей.

Дэн был нашим резервом на случай, если Серхио [Перес] будет ошибаться, и у Даниэля был неплохой сезон, но не звёздный. Теперь вопрос в том, насколько хорош Лиам? И знаете, иногда приходится принимать сложные решения, чтобы получить эти ответы. Мы рассмотрим все доступные варианты в течение следующих трёх недель», — приводит слова Хорнера Planet F1.