«Странный инцидент». Карлос Сайнс прокомментировал свою аварию в квалификации

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о собственной аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.

«Странный инцидент. Я пропустил на прогревочном круге много машин, и резина была холоднее, чем я думал и чем она должна была быть. Я недооценил сцепление на кочке в 17-м повороте, и меня с неё сорвало. Ошибка пилота. Начиная круг, я был под давлением, потому что сзади была другая машина. В итоге я попытался сделать то, что сцепление сделать не позволяло.

В этот уикенд у меня почему-то проблемы. Это очень странно, как всё может меняться от года к году. У меня по ходу уикенда была парочка достойных кругов, но в целом всё очень нестабильно. А вчера ещё были проблемы с тормозами, что тоже не помогло подготовке по ходу уикенда», — приводит слова Сайнса автоспортивный журналист Адам Купер.