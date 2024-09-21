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«У Норриса не лучшие старты». Хельмут Марко — о перспективах Ферстаппена на победу

«У Норриса не лучшие старты». Хельмут Марко — о перспективах Ферстаппена на победу
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил шансы квалифицировавшегося вторым Макса Ферстаппена на победу в завтрашней гонке на Гран-при Сингапура, отметив слабое место обладателя поула, гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

«Ещё вчера мы и мечтать не могли о таком. Мы считали, что будем на втором или третьем ряду.

Шансы на победу? Гонка длинная, обгонять тут тяжело. Но у Норриса не лучшие старты. Хотя рывок к первому повороту тут короткий. Похоже, будет тактика одного пит-стопа. Всё может решить машина безопасности, перевернуть ситуацию с ног на голову», — приводит слова Марко телеканал ORF.

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