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Предварительная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1
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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Сингапура Формулы-1 на городской трассе «Марина Бей».

Формула-1. Гран-при Сингапура. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Юки Цунода («РБ»).
9. Шарль Леклер («Феррари»).
10. Карлос Сайнс («Феррари»).
11. Александер Албон («Уильямс»).
12. Франко Колапинто («Уильямс»).
13. Серхио Перес («Ред Булл»).
14. Кевин Магнуссен («Хаас»).
15. Эстебан Окон («Альпин»).
16. Даниэль Риккардо («РБ»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Пьер Гасли («Альпин»).
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Сингапура — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
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