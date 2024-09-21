«Ну, эффект абсолютно нулевой». Стелла — о запрете спорного антикрыла «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла настаивает, что запрет их спорного заднего антикрыла никак не сказался на результатах британской команды.

«Ну, эффект абсолютно нулевой. Думаю, сегодня мы в этом убедились. То, что наши конкуренты отвлекаются на такие вещи, а значит, не фокусируются на себе, хорошая новость. Нам же лучше.

Наше крыло законно. Темы для обсуждения на самом деле нет. Я думаю, это просто повод, но, похоже, все ищут какие-то поводы. Это хорошо для нас.

Мы сосредоточены на себе, твёрдо стоим на земле, продолжаем внедрять новинки. Мы говорим непосредственно на трассе», — приводит слова Стеллы Crash.

В пятницу, 20 сентября, Международная автомобильная федерация потребовала от «Макларена» изменить конструкцию заднего антикрыла, чтобы оно не приоткрывалось на прямых под потоком воздуха.