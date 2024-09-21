Аркадий Цареградцев установил исторический рекорд в квалификации RDS

В Санкт-Петербурге состоялась квалификация заключительного этапа «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии» (RDS GP), который проходит на автодроме «Игора Драйв». Гонщик «Evolution Yuka ADV by ОдержимыеМоторспорт» Аркадий Цареградцев впервые в карьере набрал 100 баллов в квалификации и стал первым пилотом в истории российского дрифта, кто обе свои попытки проехал с максимальным результатом.

Впервые за 15 сезонов RDS пилот выиграл квалификацию, проехав обе свои попытки на максимально возможные 100 баллов. Чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев добился этого впервые в своей карьере, до этого ему ни разу не покорялась «сотка».

RDS Фото: RDS

Отметку в 90 баллов преодолели ещё 18 спортсменов. Второе место в квалификации занял гонщик «Fresh Racing» Дамир Идиятулин, а третьим стал новый чемпион RDS GP Артём Шабанов из команды «TimeUp» — оба в своей лучшей попытке проехали на 99,5 балла.

RDS GP 2024. «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии». «Игора Драйв». Топ-16:

Аркадий Цареградцев — Илья Попов

Денис Сорокопуд — Владислав Ерофеев

Георгий Чивчян — Максим Гроссман

Роман Тиводар — Денис Мигаль

Дамир Идиятулин — Дмитрий Ермохин

Григорий Гусев — Владислав Попов

Артём Шабанов — Антон Козлов

Евгений Лосев — Леонид Шнайдер

В воскресенье продолжится борьба за призовые места седьмого этапа «ВТБ Финал Гран-при Российской Дрифт Серии». Парные заезды топ-16 определят пилотов, из которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала. По итогам дуэлей будут выявлены не только победитель и призёры уикенда, а также распределены окончательные позиции в личном и командном зачётах по итогам чемпионата RDSGP сезона 2024 года.