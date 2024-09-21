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Расселл рассказал о смешанных чувствах после четвёртого места в квалификации

Расселл рассказал о смешанных чувствах после четвёртого места в квалификации
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал четвёртый результат.

«Если бы нам вчера сказали, что окажемся на втором ряду стартовой решётки, мы бы, безусловно, согласились с этим. Однако, учитывая прогресс, которого мы добились за ночь, и то, как машина чувствовала себя в третьей практике, я бы пересмотрел своё мнение. Я чувствовал себя очень уверенно, всё шло легко. Это ощущение покинуло нас в первом сегменте, и я бы откусил вам руку за четвёртое место. У нас было плохое сцепление с трассой, мы с трудом преодолевали каждый сегмент. Я смог проехать приличный круг, так что в целом мы можем быть довольны тем, как завершили этот день.

Вчера мы были готовы к тому, что увязнем в середине пелотона, и вот мы здесь, на втором месте. Надеюсь, завтра мы сможем атаковать и побороться за подиум», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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