Хюлькенберг: сегодня «Хаас» был пятой по скорости командой

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг оценил своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал шестой результат.

«Я доволен, команда провела отличную квалификацию. У нас были чистые круги, я чувствовал себя хорошо и был уверен в машине, что очень важно здесь и на уличных трассах в целом. Мне немного не хватало этого на прошлой неделе. Я рад, что мы не проиграли много и провели сессию по максимуму. Думаю, сегодня мы были пятой по скорости командой. Завтра нам предстоит большая работа, и мы должны довести её до конца», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.