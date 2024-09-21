В «Пирелли» ответили на критику Расселла о «непонятных шинах»

Руководитель автоспортивного отдела «Пирелли» Марио Изола ответил на критику гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла, назвавшего после Гран-при Азербайджана шины итальянской компании «непонятными».

«Я поговорил с Джорджем, мы мило побеседовали. Конечно, я понимаю, что в запале после гонки, когда адреналин всё еще был очень высок, он что-то сказал представителям СМИ.

Действительно, на «медиуме» у Джорджа был невысокий темп, но на «харде» он был намного быстрее. Темп — это комбинация элементов. Важна настройка машины, важно состояние трассы, важно, как гонщик обращается с шинами на первых нескольких кругах, и этот элемент был отчётливо виден в Баку.

Если посмотреть на последний отрезок на «харде», то было несколько гонщиков, которым приходилось атаковать. Например, [Шарль] Леклер, потому что он ехал следом за Пиастри и нагружал шины. На последних кругах он не смог удержать темп Оскара.

Джордж сперва берёг свой «хард», и он был намного, намного быстрее в конце гонки. На «медиуме» всё было иначе.

Честно говоря, изучив большинство машин, мы не нашли ничего странного в поведении шин. Мы сравнили уровень износа «Макларена», «Ред Булл», «Феррари», топовых команд, и он очень, очень близок. Сопоставим. Так что я не вижу ничего странного. Считаю, что два компаунда, которые использовались в Баку, работали так, как и ожидалось», — приводит слова Изолы Motorsport.