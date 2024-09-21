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Нико Росберг назвал главного героя квалификации Гран-при Сингапура

Нико Росберг назвал главного героя квалификации Гран-при Сингапура
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг назвал пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга главным героем квалификации Гран-при Сингапура. Немецкий гонщик показал в квалификации шестой результат.

«Кто герой дня? Нико Хюлькенберг. Это он. Это безумие, что он выжимает из этой машины по субботам. Не думаю, что кто-то мог бы проехать быстрее, я имею в виду на шестое место на «Хаасе» в Сингапуре», — приводит слова Росберга Motorsport-Total.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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