«Уильямс» показал свой лучший результат в квалификации ГП Сингапура впервые с 2016 года

Гонщики «Уильямса» Алекс Албон (11-е место) и Франко Колапинто (12-е место) прокомментировали своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура. Для британской команды это лучшая квалификация на трассе «Марина Бей» с 2016 года, когда Валттери Боттас и Фелипе Масса показали такой же результат.

«Сегодня машина позволяла быть выше, так что я, конечно, разочарован. В эти выходные у нас возникли проблемы с балансом, мы пытались его улучшить, но не смогли. Когда таких проблем нет, мы быстры, но, к сожалению, в сегодняшней квалификации они были. Кроме того, мы столкнулись с перегревом задних шин уже в начале круга. Несмотря на сегодняшние трудности, завтра я всё равно буду бороться за очки», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

«Я немного расстроен. Если посмотреть на мой круг, можно легко найти время, которое позволило бы пройти в Q3. Но это всё равно была хорошая квалификационная сессия. Мы надеялись на хороший результат и добились этого. К сожалению, я допустил несколько небольших ошибок. Есть вещи, которые нужно пересмотреть и улучшить, но всё равно это был приличный день. Машина работает хорошо, нам нужно продолжать работать перед завтрашней гонкой, чтобы попытаться добиться наилучшего результата», — отметил в свою очередь Колапинто.