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«Он переходит границы». Нико Росберг — о протесте Макса Ферстаппена

«Он переходит границы». Нико Росберг — о протесте Макса Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг высказался о протесте Макса Ферстаппена на пресс-конференции ФИА.

«Макс серьёзно настроен на это [конфронтацию], не выступая на пресс-конференции ФИА. Вы по контракту обязаны отвечать на вопросы. Это тонкая грань. Он переходит границы.

Он чемпион мира, поэтому самый важный человек в паддоке. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Сегодня после квалификации Гран-при Сингапура Ферстаппен устроил «акцию протеста» из-за штрафа от ФИА за мат на пресс-конференции перед началом гоночного уикенда. На сегодняшней пресс-конференции Макс отвечал на вопросы нарочито коротко и уклончиво.

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