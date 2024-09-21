«Он переходит границы». Нико Росберг — о протесте Макса Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг высказался о протесте Макса Ферстаппена на пресс-конференции ФИА.

«Макс серьёзно настроен на это [конфронтацию], не выступая на пресс-конференции ФИА. Вы по контракту обязаны отвечать на вопросы. Это тонкая грань. Он переходит границы.

Он чемпион мира, поэтому самый важный человек в паддоке. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Сегодня после квалификации Гран-при Сингапура Ферстаппен устроил «акцию протеста» из-за штрафа от ФИА за мат на пресс-конференции перед началом гоночного уикенда. На сегодняшней пресс-конференции Макс отвечал на вопросы нарочито коротко и уклончиво.