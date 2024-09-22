Йос Ферстаппен: «Ред Булл» сильно облажался

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, снова обрушился с критикой на команду «Ред Булл» из-за спада результатов по ходу сезона-2024.

«Если посмотреть, как всё шло в начале сезона и как обстоят дела сейчас, то они [«Ред Булл»] довольно сильно облажались.

Запланированные обновления? Посмотрим. Я хочу видеть результаты, а потом смогу вам ответить. Нужно подождать и посмотреть. Конечно, в последнее время дела идут не очень хорошо. Остаётся надеяться, что им удастся переломить ситуацию и добиться хорошего результата», — приводит слова Ферстаппена-старшего RacingNews365.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошёл долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.