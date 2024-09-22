Льюис Хэмилтон предостерёг «Мерседес» в преддверии гонки Гран-при Сингапура

39-летний семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон предостерёг команду из-за возможных изменений трассы в преддверии гонки Гран-при Сингапура.

«Мы должны предвидеть другой баланс в гонке по сравнению с прошлыми сессиями. Думаю, что здесь действительно важно контролировать температуру шин, так что это должно быть ключевым моментом, и делать абсолютно всё возможное, чтобы не допустить перегрева задних колёс.

В квалификации мой круг тоже не был чем-то особенным, было очень сложно идеально настроить шины и не проскальзывать, у меня было много срывов. Наш темп на длинной дистанции был так себе. И близко не стоял с этими парнями или, по крайней мере, с «Макларенами». Но теперь мы поставили машину в совершенно другое окно настроек», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Льюис занял третье место в квалификации, уступив Ландо Норрису («Макларен») и Максу Ферстаппену («Ред Булл»). Хэмилтон будет стартовать в одном ряду со своим напарником Джорджем Расселлом, квалифицировавшимся на четвёртой позиции.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки, которая начнётся в 15:00.