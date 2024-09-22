Останется ли Ландо Норрис лидером после первого круга Гран-при Сингапура?

21 сентября на квалификации Гран-при Сингапура британский пилот Формулы-1, представляющий команду «Макларен» Ландо Норрис, завоевал поул-позицию. Это шестая победа в квалификации к основной гонке в карьере британца (ещё два поула он завоевал в квалификациях к спринту).

В большинстве гонок, которые Ландо начинал с первой позиции стартовой решётки, он терял первую позицию к первому повороту, в оставшихся — по ходу первого круга, как, например, на Гран-при Италии в Монце, где он уступил напарнику Оскару Пиастри лидерство после успешной атаки австралийца.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и выбрать, сохранит ли лидерство Ландо Норрис после первого круга Гран-при Сингапура.

Гран-при Сингапура начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат»проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.