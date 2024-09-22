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Боттас процитировал Трампа, отвечая на слухи о продлении контракта с «Кик-Заубером»

Боттас процитировал Трампа, отвечая на слухи о продлении контракта с «Кик-Заубером»
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35-летний двукратный финский вице-чемпион Формулы-1, представляющий швейцарский коллектив «Кик-Заубер», Валттери Боттас процитировал кандидата в президенты США Дональда Трампа, отвечая на вопрос о подписании контракта на сезон-2025.

«[Слухи о продлении контракта с «Кик-Заубер»] Это фейковые новости (сказал Боттас с улыбкой популярную фразу Трампа). Мы всё ещё ведём дискуссии, и в этом виде спорта, пока перо не будет взято в руки, ничего из этого не будет правдой. Но я чувствую, что мы движемся в правильном направлении. На следующей неделе у нас будет достаточно времени с Маттиа [Бинотто], а дальше посмотрим», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

Ранее издания Blik и Racingnews365 заявляли, что Боттас подписал контракт на сезон-2025 с командой.

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