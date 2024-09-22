В ФИА отреагировали на протест Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура

Международная федерация автоспорта (ФИА) отреагировала на протест трёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Титулованный нидерландец не согласен с политикой ФИА по ограничению нецензурной лексики пилотом. После квалификации Гран-при Сингапура Макс отвечал на вопросы журналистов односложно и предложил им брать у него интервью за пределами медиацентра по окончании конференции.

«Нет, к Максу не будет применено никаких санкций за поведение на пресс-конференции после квалификации. Ферстаппен принял участие в ней, как того требуют все процедуры», — приводит слова представителя ФИА издание GPblog.

Напомним, Мохаммед бен Сулайем ранее заявил, что Формула-1 — это не рэп и гонщикам следует контролировать то, что они говорят во время конференций и радиопереговоров с командами. Позже Ферстаппен был приговорён к общественным работам за грубую критику своего болида в Баку.