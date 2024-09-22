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Хэмилтон и Расселл представили спорткар Mercedes-AMG в цветах машины Формулы-1

Хэмилтон и Расселл представили спорткар Mercedes-AMG в цветах машины Формулы-1
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл на презентации
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В дни Гран-при Сингапура Формулы-1 прошла презентация лимитированного издания купе ​​Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ — Motorsport Collectors Edition (автоспортивное коллекционное издание — англ.). Автомобиль представили пилоты команды «Мерседес» в Формуле-1 Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Главная особенность Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition — раскраска машины, выполненная в стиле ливрей болидов «Мерседеса» в Формуле-1. Автомобиль, официально показанный чуть ранее, будет выпущен тиражом лишь в 200 экземпляров.

Под капотом у автомобиля штатный для Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ четырёхлитровый битурбо V8 мощностью 450 кВт (612 л. с.). До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость — 317 км/ч.

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