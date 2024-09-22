Кирилл Куцков выиграл третью подряд гонку центральноевропейской Ф-4

Российский гонщик Кирилл Куцков одержал победу во второй гонке финального этапа Формулы-4 центральноевропейской зоны (CEZ), который проходит в эти дни на австрийской трассе «Зальцбургринг». Это уже третья подряд победа россиянина — накануне он стал сильнейшим в первом заезде уикенда, а на предыдущем этапе выиграл заключительную гонку.

Куцков стартовал с поул-позиции, лидировал на протяжении всей дистанции и с уверенным преимуществом в пять секунд первым пересёк линию финиша. Главный соперник россиянина — Оскар Вурц, сын экс-пилота Формулы-1 Александера Вурца, — замешкался на старте и потерял вторую позицию, однако затем смог отыграться и набрать достаточно очков, чтобы гарантировать себе чемпионство за одну гонку до конца сезона.

Отметим, что для Куцкова это уже пятая победа в Ф-4 CEZ. В 17 прошедших гонках Кирилл 11 раз поднимался на подиум. Напомним, в прошлом году Кирилл стал первым в истории российским чемпионом мира по картингу, а весной стал бронзовым призёром Формулы-4 Саудовской Аравии.

Ф-4 CEZ. «Зальцбургринг», вторая гонка:

1. Кирилл Куцков (Maffi Racing) — 19 кругов.

2. Оскар Вурц (Jenzer Motorsport) +5,2 сек.

3. Макс Кархан (Jenzer Motorsport) +5,9.

4. Симон Шранц (Renauer Motorsport) +20,4.

5. Натанаэль Берреби (Maffi Racing) +26,0.

6. Михалина Сабай (AS Motorsport) +26,1.

7. Франтишек Немец (F4 CEZ Academy Club in AČR) +44,9.

Финальная гонка сезона Ф-4 CEZ стартует в воскресенье, 22 сентября, в 16:25 мск.