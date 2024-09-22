Финальная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная федерация автоспорта (ФИА) опубликовала финальный вариант стартовой решётки гонки Гран-при Сингапура Формулы-1 на городской трассе «Марина Бей». Она начнётся в 15:00 мск.

Стоит отметить, что, исходя из решётки, пилот «Феррари» Карлос Сайнс всё же избежал штрафа после аварии в третьем сегменте квалификации. Все 13 замен в его болиде были одобрены стюардами.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Юки Цунода («РБ»).

9. Шарль Леклер («Феррари»).

10. Карлос Сайнс («Феррари»).

11. Александер Албон («Уильямс»).

12. Франко Колапинто («Уильямс»).

13. Серхио Перес («Ред Булл»).

14. Кевин Магнуссен («Хаас»).

15. Эстебан Окон («Альпин»).

16. Даниэль Риккардо («РБ»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Пьер Гасли («Альпин»).

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Сингапура — 2024. Онлайн-трансляция гонки