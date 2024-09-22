Полуразрушенный в гараже за 50 лет Mercedes-Benz хотят продать за $ 6 млн

Аукционный дом RM Sotheby’s в конце октября планирует провести масштабные торги под названием «Свалка: коллекция Руди Кляйна» (The Junkyard: the Rudi Klein Collection), где будут представлены десятки редких и старинных автомобилей. Большинство из них находится в полуразрушенном состоянии, поскольку коллекция 50 лет простояла в гараже без должного ухода, однако стоимость некоторых лотов оценивается в миллионы долларов.

Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing из коллекции Руди Кляйна Фото: RM Sotheby's

Один из таких автомобилей — Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1956 года. В таком кузове было выпущено лишь 29 экземпляров 300 SL, и только этот — в чёрном цвете. Машина изначально была построена для итальянского гонщика Луиджи Чинетти, который трижды выигрывал «24 часа Ле-Мана» в период с 1932 по 1949 год. В коллекцию Кляна автомобиль попал в 1976 году и в данный момент находится не в лучшем состоянии, однако машину можно отреставрировать. Ожидаемая стоимость лота — $ 4,5-6 млн.

Mercedes-Benz 500 K 'Caracciola' Special Coupe от Sindelfingen Фото: RM Sotheby's

Примерно такую же сумму акционисты ожидают выручить за уникальный Mercedes-Benz 500K, созданный специально для звезды довоенных гонок Гран-при Рудольфа Карачиолы. Эстимейт этого лота — $ 4-6 млн. Кроме того, за сумму от $ 3 млн до $ 4 млн планируется продать Horch 855 Special Roadster 1939 года, который находится в куда более презентабельном состоянии.

Horch 855 Special Roadster от Gläser Фото: RM Sotheby's

Отметим, что существование коллекции Руди Кляйна долгое время считалось мифом и лишь после смерти владельца в 2001 году о его собрании стало достоверно известно. На торгах также будут представлены автомобили Porsche, Aston Martin, Lamborghini и других марок.