Бастьянини выиграл гонку MotoGP ГП Эмилии-Романьи, Баньяя упал в борьбе за 2-е место

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась основная гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Заезд состоял из 13 кругов. Победителем заезда стал итальянец Энеа Бастьянини, выступающий на байке «Дукати». Второе место занял действующий лидер чемпионата — испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Третьим финишировал испанский гонщик Марк Маркес, представляющий также «Дукати».
В борьбе за первое место Бастьянини выдавил на предпоследнем круге Мартина за пределы трассы и одержал победу.
Чемпион прошлого сезона итальянец Франческо Баньяя («Дукати») поставил лучшее время в истории трассе во второй половине гонки — 1:30.027, но упал с мотоцикла и сошёл.
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:
1. Энеа Бастьянини («Дукати»).
2. Хорхе Мартин («Дукати») +5,002.
3. Марк Маркес («Дукати») +7,848.
4. Марко Бедзекки («Дукати») +9,200.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +13,601.
6. Маверик Виньялес («Дукати») +15,484.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,922.
8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +22,795.
9. Алекс Маркес («Дукати») +27,704.
10. Мигель Оливейра («Априлья») +31,891.
Личный зачёт (топ-10):
1. Хорхе Мартин — 341;
2. Франческо Баньяя — 317;
3. Энеа Бастьянини — 282;
4. Марк Маркес — 281;
5. Брэд Биндер — 165;
6. Педро Акоста — 157;
7. Маверик Виньялес — 149;
8. Алеш Эспаргаро — 127;
9. Алекс Маркес — 121;
10. Фабио Ди Джаннантонио — 121;