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Бастьянини выиграл гонку MotoGP ГП Эмилии-Романьи, Баньяя упал в борьбе за 2-е место

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась основная гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Заезд состоял из 13 кругов. Победителем заезда стал итальянец Энеа Бастьянини, выступающий на байке «Дукати». Второе место занял действующий лидер чемпионата — испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Третьим финишировал испанский гонщик Марк Маркес, представляющий также «Дукати».

В борьбе за первое место Бастьянини выдавил на предпоследнем круге Мартина за пределы трассы и одержал победу.

Чемпион прошлого сезона итальянец Франческо Баньяя («Дукати») поставил лучшее время в истории трассе во второй половине гонки — 1:30.027, но упал с мотоцикла и сошёл.

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Энеа Бастьянини («Дукати»).

2. Хорхе Мартин («Дукати») +5,002.

3. Марк Маркес («Дукати») +7,848.

4. Марко Бедзекки («Дукати») +9,200.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +13,601.

6. Маверик Виньялес («Дукати») +15,484.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,922.

8. Алеш Эспаргаро («Априлья») +22,795.

9. Алекс Маркес («Дукати») +27,704.

10. Мигель Оливейра («Априлья») +31,891.

Личный зачёт (топ-10):

1. Хорхе Мартин — 341;

2. Франческо Баньяя — 317;

3. Энеа Бастьянини — 282;

4. Марк Маркес — 281;

5. Брэд Биндер — 165;

6. Педро Акоста — 157;

7. Маверик Виньялес — 149;

8. Алеш Эспаргаро — 127;

9. Алекс Маркес — 121;

10. Фабио Ди Джаннантонио — 121;