У Стролла проблемы с тормозами на стартовой решётке Гран-при Сингапура

Канадский пилот Формулы-1 из команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл столкнулся с проблемами на стартовой решётке в преддверии гонки Гран-при Сингапура.

Фото: Кадр из трансляции

Механики команды стараются отремонтировать болид до начала прогревочного круга. Старт Гран-при запланирован на 15:00 по московскому времени.

Стролл закончил квалификацию на 17-м месте.

«Чемпионат»проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.

Во время Гран-при Сингапура многие поклонники предположили, что Лэнс испытывает проблемы со здоровьем, когда увидели его на конференции в пятницу.