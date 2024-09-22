Норрис впервые в карьере сохранил лидерство после первого круга

24-летний британский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис на Гран-при Сингапура впервые во взрослой карьере не уступил лидерство после первого круга после завоёванного поула в квалификации.

Сегодня «Чемпионат» провёл опрос, по результатам которого 59% читателей проголосовало за то, что Норрис потеряет лидерство на первом круге.

Гран-при Сингапура начался в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.

Ранее перед началом прогревочного круга с проблемами столкнулся пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.