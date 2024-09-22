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Албон сошёл с гонки на Гран-при Сингапура

Албон сошёл с гонки на Гран-при Сингапура
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28-летний тайско-британский автогонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон сошёл в гонке на Гран-при Сингапура из-за перегрева двигателя.

Албон вместе со своим напарником Франко Колапинто стартовали с шестого стартового ряда на 11-й и 12-й позиции.

В начале гонки Александер был недоволен поведением Колапинто, пожаловавшись по командному радио на «дайв бомбу» (вход в поворот на позднем торможении) в исполнении аргентинца.

Гран-при Сингапура начался в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
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