Албон сошёл с гонки на Гран-при Сингапура

28-летний тайско-британский автогонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон сошёл в гонке на Гран-при Сингапура из-за перегрева двигателя.

Албон вместе со своим напарником Франко Колапинто стартовали с шестого стартового ряда на 11-й и 12-й позиции.

В начале гонки Александер был недоволен поведением Колапинто, пожаловавшись по командному радио на «дайв бомбу» (вход в поворот на позднем торможении) в исполнении аргентинца.

Гран-при Сингапура начался в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.