Норрис выиграл гонку ГП Сингапура с 20-секундным отрывом, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й

22 сентября прошла гонка Гран-при Сингапура, победу в которой одержал 24-летний британский гонщик команды «Макларен» — Ландо Норрис. Вторым финишировал лидер чемпионата и трёхкратный победитель из «Ред Булл» — Макс Ферстаппен. Третье место занял напарник Норриса — австралиец Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка:
1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.945;
3. Оскар Пиастри («Макларен») +41.823;
4. Джордж Расселл («Мерседес») +1:01.040;
5. Шарль Леклер («Феррари») +1:02.430;
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:25.248;
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1:36.039;
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг;
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг;
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг;
11. Франко Колапинто («Уильямс») +1 круг;
12. Юки Цунода («РБ») +1 круг;
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг;
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг;
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг;
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг;
17. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;
18. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг и лучший круг гонки;
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход;
20. Александер Албон («Уильямс») — сход.