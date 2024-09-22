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Риккардо лишил Норриса «Большого шлема» на Гран-при Сингапура

Риккардо лишил Норриса «Большого шлема» на Гран-при Сингапура
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35-летний австралийский пилот Формулы-1 из команды «РБ» Даниэль Риккардо в концовке Гран-при Сингапура лишил «Большого шлема» 24-летнего британца Ландо Норриса, представляющего «Макларен».

На последних кругах гонки идущий на 18-м месте (последним) Риккардо был зазван в боксы и получил свежие шины «софт». После этого Риккардо показал быстрейший круг гонки, не позволив Норрису забрать ещё одно очко и не дав ему получить «Большой шлем».

После гонки Макс Ферстаппен в командном радио со своим инженером Джанпьеро Ламбьязе поблагодарил Даниэля за лучший круг гонки:

— Да, молодец, Макс, ты сегодня выложился по полной, так что да, восемь очков у Ландо, ты провёл очень сильный уикенд, а твой старый приятель Даниэль показал лучший круг в конце!
— Спасибо, Даниэль.

Для получения «Большого шлема» пилоту необходимо занять первое место в квалификации, лидировать всю дистанцию без потери позиции и показать лучшее время круга в ходе гонки.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:52.571
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+20.945
3
Оскар Пиастри
McLaren
+41.823

Напомним, перед началом уикенда в Сингапуре активно стали ходить слухи о замене Риккардо на новозеландца Лиама Лоусона после гонки на трассе «Марина Бей».

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