Риккардо лишил Норриса «Большого шлема» на Гран-при Сингапура

35-летний австралийский пилот Формулы-1 из команды «РБ» Даниэль Риккардо в концовке Гран-при Сингапура лишил «Большого шлема» 24-летнего британца Ландо Норриса, представляющего «Макларен».

На последних кругах гонки идущий на 18-м месте (последним) Риккардо был зазван в боксы и получил свежие шины «софт». После этого Риккардо показал быстрейший круг гонки, не позволив Норрису забрать ещё одно очко и не дав ему получить «Большой шлем».

После гонки Макс Ферстаппен в командном радио со своим инженером Джанпьеро Ламбьязе поблагодарил Даниэля за лучший круг гонки:

— Да, молодец, Макс, ты сегодня выложился по полной, так что да, восемь очков у Ландо, ты провёл очень сильный уикенд, а твой старый приятель Даниэль показал лучший круг в конце!

— Спасибо, Даниэль.

Для получения «Большого шлема» пилоту необходимо занять первое место в квалификации, лидировать всю дистанцию без потери позиции и показать лучшее время круга в ходе гонки.

Напомним, перед началом уикенда в Сингапуре активно стали ходить слухи о замене Риккардо на новозеландца Лиама Лоусона после гонки на трассе «Марина Бей».