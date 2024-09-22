Норрис прокомментировал победу на Гран-при Сингапура и контакты со стеной в гонке

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою победу на Гран-при Сингапура.

«Это была удивительная гонка. У меня была пара эпизодов, но всё-таки удалось сохранить контроль. Машина была прекрасна, я атаковал, мы летели всю гонку. Было физически непросто, но мы справились.

Контакты со стеной? Порой дело не в том, что ты слишком атакуешь, а в том, что слишком расслабился. Моей задачей было создать максимальное большое лидерство, чтобы обезопасить себя, и набрать максимальное количество очков», — приводит слова Норриса Sky Sports.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.