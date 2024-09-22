Ферстаппен объяснил свои трудности на первом отрезке Гран-при Сингапура

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Сингапура на городской трассе «Марина Бей», где он занял второе место.

«Всю гонку я ехал сам по себе, контролировал свой темп. Первый отрезок был трудным для нас из-за износа резины, второй сложился лучше, у меня было больше уверенности. Мы знали, что столкнёмся с проблемами, в таких условиях я вполне доволен вторым местом. Ситуация в чемпионате может измениться очень быстро, посмотрим, что нас ждёт впереди», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.