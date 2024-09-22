Пиастри: в первом повороте у нас с Расселлом была плотная борьба

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил своё выступление на Гран-при Сингапура на городской трассе «Марина Бей», где он занял третье место.

«Было жарковато! Хорошая гонка, мы отыгрались после не лучшей квалификации накануне. Вернуться на подиум — это отличный результат. У меня была превосходная машина, благодаря ей я обогнал «Мерседес», так что я очень благодарен команде — она провела исключительный уикенд. В первом повороте у нас была плотная борьба с Джорджем Расселлом, но я постарался не слишком рисковать», — приводит слова Оскара Пиастри Sky Sports.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.