Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Ферстаппена

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Сингапуре завершилась гонка 18-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Благодаря победе Ландо сократил отставание в личном зачёте от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена до 52 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко

2. Ландо Норрис («Макларен») — 279

3. Шарль Леклер («Феррари») — 245

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 190

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 174

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 155

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 24

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Ред Булл» на 41 очко.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 516 очков.

2. «Ред Булл» — 475.

3. «Феррари» — 441.

4. «Мерседес» — 329.

10. «Кик-Заубер» — 0.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 31.

8. «Уильямс» — 16.

9. «Альпин» — 13.