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Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Ферстаппена

Общий зачёт Формулы-1: Норрис сократил отставание от Ферстаппена
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В Сингапуре завершилась гонка 18-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Благодаря победе Ландо сократил отставание в личном зачёте от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена до 52 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко
2. Ландо Норрис («Макларен») — 279
3. Шарль Леклер («Феррари») — 245
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 190
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 174
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 155
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 24

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Ред Булл» на 41 очко.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 516 очков.
2. «Ред Булл» — 475.
3. «Феррари» — 441.
4. «Мерседес» — 329.
10. «Кик-Заубер» — 0.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 31.
8. «Уильямс» — 16.
9. «Альпин» — 13.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:52.571
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+20.945
3
Оскар Пиастри
McLaren
+41.823
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