Кирилл Куцков завершил сезон центральноевропейской Ф-4 четырьмя победами подряд

Российский гонщик Кирилл Куцков выиграл заключительную гонку финального этапа Формулы-4 центральноевропейской зоны (CEZ), который проходил в этот уикенд на австрийской трассе «Зальцбургринг».

Для Куцкова эта победа стала шестой в Ф-4 CEZ, причём Кирилл выиграл каждую из четырёх последних гонок. За счёт уверенной концовки россиянин обеспечил себе второе место по итогам сезона. Напомним, ранее в этом году Куцков стал бронзовым призёром Ф-4 Саудовской Аравии, а в сезоне-2023 стал первым в истории российским чемпионом мира по картингу.

Чемпионом Ф-4 CEZ стал Оскар Вурц, сын экс-пилота Формулы-1 Александра Вурца. Ранее чемпионами этой серии становились Зено Ковач и Этан Ишер.

Ф-4 CEZ. «Зальцбургринг», третья гонка:

1. Кирилл Куцков (Maffi Racing) — 14 кругов;

2. Макс Кархан (Jenzer Motorsport) +0,2 сек;

3. Оскар Вурц (Jenzer Motorsport) +5,4;

4. Симон Шранц (Renauer Motorsport) +6,3;

5. Натанаэль Берреби (Maffi Racing) +15,0;

6. Франтишек Немец (F4 CEZ Academy Club in AČR) +24,0;

7. Михалина Сабай (AS Motorsport) +1 круг.