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Кирилл Куцков завершил сезон центральноевропейской Ф-4 четырьмя победами подряд

Кирилл Куцков завершил сезон центральноевропейской Ф-4 четырьмя победами подряд
Кирилл Куцков на этапе Ф-4 CEZ на «Зальцбургринге»
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Российский гонщик Кирилл Куцков выиграл заключительную гонку финального этапа Формулы-4 центральноевропейской зоны (CEZ), который проходил в этот уикенд на австрийской трассе «Зальцбургринг».

Для Куцкова эта победа стала шестой в Ф-4 CEZ, причём Кирилл выиграл каждую из четырёх последних гонок. За счёт уверенной концовки россиянин обеспечил себе второе место по итогам сезона. Напомним, ранее в этом году Куцков стал бронзовым призёром Ф-4 Саудовской Аравии, а в сезоне-2023 стал первым в истории российским чемпионом мира по картингу.

Чемпионом Ф-4 CEZ стал Оскар Вурц, сын экс-пилота Формулы-1 Александра Вурца. Ранее чемпионами этой серии становились Зено Ковач и Этан Ишер.

Ф-4 CEZ. «Зальцбургринг», третья гонка:
1. Кирилл Куцков (Maffi Racing) — 14 кругов;
2. Макс Кархан (Jenzer Motorsport) +0,2 сек;
3. Оскар Вурц (Jenzer Motorsport) +5,4;
4. Симон Шранц (Renauer Motorsport) +6,3;
5. Натанаэль Берреби (Maffi Racing) +15,0;
6. Франтишек Немец (F4 CEZ Academy Club in AČR) +24,0;
7. Михалина Сабай (AS Motorsport) +1 круг.

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