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Даниэль Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура

Даниэль Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура
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35-летний австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо выбран гонщиком дня на Гран-при Сингапура.

Восьмикратный победитель гонок Формулы-1 занял в сегодняшней гонке лишь 18-е место, отстав на круг от победителя, своего бывшего напарника по «Макларену» Ландо Норриса. Но болельщики проголосовали именно за Даниэля.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:52.571
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+20.945
3
Оскар Пиастри
McLaren
+41.823

Отметим, в последнее время идёт много разговоров, что руководство «Ред Булл» высадит Риккардо уже на Гран-при США в Остине и распределит в его машину «РБ» Лиама Лоусона. Таким образом, Гран-при Сингапура может оказаться последней гонкой Дэна в Формуле-1.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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