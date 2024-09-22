Даниэль Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура

35-летний австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо выбран гонщиком дня на Гран-при Сингапура.

Восьмикратный победитель гонок Формулы-1 занял в сегодняшней гонке лишь 18-е место, отстав на круг от победителя, своего бывшего напарника по «Макларену» Ландо Норриса. Но болельщики проголосовали именно за Даниэля.

Отметим, в последнее время идёт много разговоров, что руководство «Ред Булл» высадит Риккардо уже на Гран-при США в Остине и распределит в его машину «РБ» Лиама Лоусона. Таким образом, Гран-при Сингапура может оказаться последней гонкой Дэна в Формуле-1.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.