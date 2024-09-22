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Серхио Перес проехал Гран-при Сингапура без воды

Серхио Перес проехал Гран-при Сингапура без воды
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес проехал всю дистанцию Гран-при Сингапура без питьевой воды. Мексиканец сказал об этом по командному радио после финиша.

«Да, гоняться без воды было реально тяжело», — сказал Чеко по радио.

Отметим, что Гран-при Сингапура из-за жары и влажности считается для организма гонщиков самым сложным в физическом плане этапом в нынешнем календаре Формулы-1.

Несмотря на отсутствие воды Серхио Перес финишировал на Гран-при Сингапура на 10-м месте, стартовав с 13-й позиции. Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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