«Скажем так, я с этим смирился». Риккардо — о своём будущем

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо практически признал, что в ближайшее время может уступить своё место резервному пилоту «Ред Булл» Лиаму Лоусону.

«Всегда говорил, что не хочу возвращаться только для того, чтобы быть на стартовой решетке, я хотел продемонстрировать результат и вернуться в «Ред Булл». Очевидно, что это не сработало, поэтому мне пришлось задать себе вопрос: «Ну, тогда чего ещё я могу достичь и к чему ещё нужно стремиться?»

Я сам виноват, что сказки не получилось. Но горжусь тем, как провёл эти 13 лет. Обычно мы, гонщики, не придаём особого значения награде «Пилот дня», но сегодня я благодарен за это. Сегодняшний выбор многое для меня значит.

Я должен быть готов к тому, что всё выйдет именно таким образом. Скажем так, я с этим смирился», — приводит слова Риккардо Sky Sports.