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«Скажем так, я с этим смирился». Риккардо — о своём будущем

«Скажем так, я с этим смирился». Риккардо — о своём будущем
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо практически признал, что в ближайшее время может уступить своё место резервному пилоту «Ред Булл» Лиаму Лоусону.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:52.571
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+20.945
3
Оскар Пиастри
McLaren
+41.823

«Всегда говорил, что не хочу возвращаться только для того, чтобы быть на стартовой решетке, я хотел продемонстрировать результат и вернуться в «Ред Булл». Очевидно, что это не сработало, поэтому мне пришлось задать себе вопрос: «Ну, тогда чего ещё я могу достичь и к чему ещё нужно стремиться?»

Я сам виноват, что сказки не получилось. Но горжусь тем, как провёл эти 13 лет. Обычно мы, гонщики, не придаём особого значения награде «Пилот дня», но сегодня я благодарен за это. Сегодняшний выбор многое для меня значит.

Я должен быть готов к тому, что всё выйдет именно таким образом. Скажем так, я с этим смирился», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

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