Пилоты «Мерседеса» отказались от общения с журналистами после Гран-при Сингапура

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл отказались от общения с журналистами после Гран-при Сингапура. Об этом сообщил представитель немецкой команды.

«К сожалению, ни Джордж, ни Льюис не смогут сегодня вечером общаться с журналистами, поскольку они восстанавливаются после изнурительной гонки», — приводит слова представителя «Мерседеса» Sky Sports.

Ожидается, что пилоты «Мерседеса» прокомментируют гонку посредством командного пресс-релиза.

На Гран-при Сингапура Джордж Расселл занял четвёртое место, а Льюис Хэмилтон финишировал шестым.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.