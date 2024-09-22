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Пилоты «Мерседеса» отказались от общения с журналистами после Гран-при Сингапура

Пилоты «Мерседеса» отказались от общения с журналистами после Гран-при Сингапура
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Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл отказались от общения с журналистами после Гран-при Сингапура. Об этом сообщил представитель немецкой команды.

«К сожалению, ни Джордж, ни Льюис не смогут сегодня вечером общаться с журналистами, поскольку они восстанавливаются после изнурительной гонки», — приводит слова представителя «Мерседеса» Sky Sports.

Ожидается, что пилоты «Мерседеса» прокомментируют гонку посредством командного пресс-релиза.

На Гран-при Сингапура Джордж Расселл занял четвёртое место, а Льюис Хэмилтон финишировал шестым.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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