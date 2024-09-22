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Леклер: хочу уточнить, в слабой квалификации виноват я сам

Леклер: хочу уточнить, в слабой квалификации виноват я сам
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер взял на себя ответственность за вчерашнюю неудачу в финальном сегменте квалификации Гран-при Сингапура. В субботу, 21 сентября, монегаск заявил, что причиной его слабого выступления стали грелки для шин, но сегодня он изменил свою позицию.

«Прежде всего, я хотел бы вернуться ко вчерашнему третьему сегменту. Хочу уточнить, что в слабом результате виноват я сам. Возможно, мои первоначальные утверждения были не совсем ясны, и я не хотел, чтобы меня поняли неправильно. Сегодня я поплатился за плохую квалификацию, нам пришлось отыгрываться, но считаю, что мы проделали отличную работу», — приводит слова Леклера Formula Passion.

Во вчерашней квалификации Шарль Леклер показал девятый результат, а в сегодняшней гонке финишировал пятым.

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