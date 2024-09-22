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Ферстаппен после гонки продолжил протест против ФИА

Ферстаппен после гонки продолжил протест против ФИА
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по окончании Гран-при Сингапура продолжил своё противостояние с Международной автомобильной федерацией.

Всё началось с того, что ФИА обязала Ферстаппена провести некие общественные работы за мат на официальной пресс-конференции перед этапом в Сингапуре. В ответ Макс нарочито сухо и уклончиво отвечал на вопросы на пресс-конференции после квалификации, но вполне нормально общался со СМИ в паддоке.

Сегодня, 22 сентября, после гонки Макс Ферстаппен снова не захотел давать интервью журналистов. На вопрос, не хотел бы он ещё раз пообщаться с представителями СМИ за пределами конференц-зала, Ферстаппен ответил: «Это был долгий день».

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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