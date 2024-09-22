Леклер высказался о стратегии «Феррари» на Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о гоночной стратегии своей команды на Гран-при Сингапура, где он занял пятое место.

«Первая часть гонки прошла не очень хорошо, я потерял много времени позади Нико [Хюлькенберга] и Фернандо [Алонсо]. Но затем у нас была действительно хорошая гонка. К сожалению, этого не хватило для четвертого места, но мы были близки к этому.

Можно ли было перенести пит-стоп? Мы много говорили об этом с командой, пит-стоп можно было перенести, но это всегда сложно. Скорее, имело смысл разнести пит-стопы двух наших машин, потому что тогда машина безопасности или красный флаг идеально подходили бы для нашей гонки. В любом случае, мы знали, что затягивание пит-стопа не будет катастрофой. Я не жалею о том, как мы провели эту гонку», — приводит слова Леклера Formula Passion.