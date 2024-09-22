Сайнс: Колапинто едва не вынес на старте три машины

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление на Гран-при Сингапура, где он занял седьмое место. Испанец особо отметил опасные действия на старте гонщика «Уильямса» Франко Колапинто.

«Мы использовали рискованную стратегию, из-за чего я был не так быстр в конце. Но это было необходимо, чтобы пройти некоторых соперников перед нами. В конце концов мы получили то седьмое место, которое и прогнозировали. Ещё и этот «Уильямс»… Он едва не испортил мне гонку в первом повороте. Я неплохо стартовал, но, думаю, Франко затормозил слишком поздно и чуть не вынес две или три машины. Когда ты новичок, то тебе нечего терять, но когда ты борешься за много очков в Кубке конструкторов, ты должен быть осторожен.

Нашей целью было финишировать в очках, чтобы минимизировать ущерб. Не повезло, что в конце не было машины безопасности, чтобы атаковать на «софте», но это был не наш уикенд. По крайней мере, у меня были хорошие обгоны», — приводит слова Сайнса Marca.