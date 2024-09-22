«Макларен» призвал пересмотреть отношения «Ред Булл» с «РБ» из-за странного круга Риккардо

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал обсудить вопрос взаимоотношений между «Ред Булл» и «РБ» после того, как Даниэль Риккардо отобрал на Гран-при Сингапура лучший круг и одно очко за него у Ландо Норриса.

«Это важное дело. Знаете, когда вы влияете на спортивную борьбу, нужно подходить к этому с чувством ответственности, которое я хочу видеть.

Я не знаю фактов. Просто видел, что «РБ» решили перехватить самый быстрый круг, и они этого добились. Все эти разговоры о спортивном поведении и так далее — думаю… это неуместно.

Они показали самый быстрый круг, и, возможно, нам нужно поставить вопрос — будь то гоночная трасса или фабрика — об автономности команд, поскольку это влияет на Кубок конструкторов.

Сейчас у меня нет никаких оснований утверждать, что «РБ» решил взять самый быстрый круг, чтобы поддержать «Ред Булл». Я просто нахожу это немного… как бы это сказать… странным. Не ожидал этого.

Я был немного удивлен, что наивысшим приоритетом «РБ» в Сингапуре было взять самый быстрый круг в гонке. Нам просто нужно больше работать, чтобы это очко не повлияло на чемпионат.

В то же время я испытываю к Дэну столько сочувствия, поддержки и дружбы, что я просто счастлив, что он может добавить этот самый быстрый круг в свой послужной список», — приводит слова Стеллы Autosport.