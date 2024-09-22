Ферстаппен допустил, что конфликт с ФИА может повлиять на его будущее в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что «глупое» наказание, вынесенное ему за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура, заставляет его усомниться в своём будущем в Формуле-1.

«Могут ли такие ситуации заставить меня задуматься о своём будущем в Формуле-1? Конечно. Да.

Когда ты не можешь быть самим собой, тебе приходится иметь дело с такими глупостями… Думаю, сейчас я нахожусь на таком этапе карьеры, когда не хочу постоянно иметь с этим дело. Это действительно утомительно. Конечно, здорово добиваться успеха и побеждать в гонках, но как только вы всего этого добились, выиграли гонки и титулы, вам хочется просто хорошо провести время. Все выкладываются по полной, даже в конце пелотона. Но если вам приходится иметь дело со всеми этими глупостями… я не хочу так продолжать заниматься этим спортом.

Что касается совета Льюиса (не отбывать наказание. — прим. «Чемпионата»), то это же не ему вынесен этот штраф! Не знаю, насколько серьёзно они воспримут подобное. Но в какой-то момент наступит предел.

Это не проблема, потому что Формула-1 будет существовать без меня, но и для меня это тоже не проблема. Так что как есть, так есть.

В данный момент не думаю об этом решении. Я просто сосредоточен на гонках, на том, что мы собираемся сделать в Остине, и далее. Вот о чём я думаю, и я не должен тратить на это свою энергию, потому что всё это просто очень глупо», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.